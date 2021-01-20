Шевченко пригласил в тренерский штаб сборной Украины еще одного итальянца
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расширил команду своих ассистентов.
Сборная Украины получила еще одного тренера. Помогать Андрею Шевченко отныне будет итальянский специалист Луиджи Ночентини, рассказал президент УАФ Андрей Павелко в программе "Головна команда. Різдвяні підсумки".
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Он будет работать тренером-аналитиком по молодежным командам. Его главной задачей будет координация между молодежными сборными и национальной командой.
Напомним, у новоиспеченного помощника Шевченко есть большой опыт работы со своим звездным соотечественником – Маурицио Сарри. В Украине он известен по работе в СК Днепр-1. Ночентини присоединился к тренерскому штабу Дмитрия Михайленко в марте 2020-го, однако уже в конце августа клуб прекратил с ним сотрудничество. Главной причиной ухода итальянца стал конфликт с главным тренером – Михайленко и его ассистент имели разные взгляды на комплектацию состава.
К слову, Ночентини станет четвертым итальянцем в команде Андрея Шевченко – в сборной Украины уже работают Андреа Адзалин, Андреа Малдера и Мауро Тасотти.
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