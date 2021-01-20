Сборная Украины получила еще одного тренера. Помогать Андрею Шевченко отныне будет итальянский специалист Луиджи Ночентини, рассказал президент УАФ Андрей Павелко в программе "Головна команда. Різдвяні підсумки".

"Шансы очень большие": Павелко рассказал, как Украина планирует бороться за матч со Швейцарией

Он будет работать тренером-аналитиком по молодежным командам. Его главной задачей будет координация между молодежными сборными и национальной командой.

Напомним, у новоиспеченного помощника Шевченко есть большой опыт работы со своим звездным соотечественником – Маурицио Сарри. В Украине он известен по работе в СК Днепр-1. Ночентини присоединился к тренерскому штабу Дмитрия Михайленко в марте 2020-го, однако уже в конце августа клуб прекратил с ним сотрудничество. Главной причиной ухода итальянца стал конфликт с главным тренером – Михайленко и его ассистент имели разные взгляды на комплектацию состава.

К слову, Ночентини станет четвертым итальянцем в команде Андрея Шевченко – в сборной Украины уже работают Андреа Адзалин, Андреа Малдера и Мауро Тасотти.

"Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными": Шевченко – о ЧМ-2022, Лиге наций и уникальности Марадоны