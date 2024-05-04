"Эмоции только положительные. Наконец-то мы дождались нашей победы. Но еще борьба впереди. Сегодня, конечно, было очень приятно побеждать, но и наши соперники выиграли. Видим, что наш чемпионат – очень интересный. Для нас это была очень важная победа.

Долгожданная победа подопечных Скрипника в видеообзоре матча Металлист 1925 – Ворскла – 3:2

Своим ребятам я говорил, что не может немотивированная команда выигрывать у мотивированной. Мы были очень настроенными на эту игру. Три гола мы тоже уже не забивали некоторое время, так что мы довольны. Но еще раз говорю, вся борьба впереди.

Уверенно играли, но те моменты, которые имела Ворскла, – тоже есть над чем работать. Можно рассуждать обо всем, но когда ты выигрываешь, то все забываешь. Ребята довольны, наконец-то мы выиграли. Мы 14 игр не могли праздновать победу.

Знали, что Кане – такой парень, который может с мячом бежать, очень техничный. Степанюк может создать гол любой. Кожушко – мы ожидали, что он будет играть – тоже, по моему мнению, такой парень, как Кане. Так что у них впереди очень хорошие ребята. Сзади – это не наша проблема, как говорится, но мы смотрим на себя. У нас Юрченко не играл. У нас есть Жичиков, у которого проблемы с мышцами были. Так что у нас тоже проблемы с составом.

Но те болельщики, которые болели сегодня за нас, – то был наш 12 игрок на поле. Мы очень довольны, что мы выиграли. Спасибо тем болельщикам, которые сегодня болели за нас", – поделился Скрипник в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, что Металлист 1925 благодаря триумфу в игре с Ворсклой сумел прервать серию, которая насчитывала 14 матчей без побед.

Металлист 1925 впервые победил под руководством Скрипника – победа над Ворсклой завершила 14-матчевую серию