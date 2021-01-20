Еще один беспросветный борец за выживание против команды украинца. Матч, как и онлайн-трансляция Удинезе – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Фриульцы набрали лишь 3 очка за последние 7 туров Серии А. После неудачи с Дженоа "Богиня" получила блестящую возможность реабилитироваться и вырваться на 3 место в случае победы. Бергамаски неизменно били удинцев в предыдущих 5 встречах. Причем разница голов была заоблачной – 17:4, в среднем 3,4 на 0,8. В то же время хозяевам также отступать некуда: после провальной серии от зоны вылета отделяют каких-то 3 очка.

Удинезе – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский снова попал в основу

Уже на 25 секунде хозяева разорвали левый фланг бергамасков. Ромеро и Паломино оказались беспомощными против Лазаньи, экс-хавбек Ювентуса Рикардо Перейра подхватил и легко перебросил голкипера. Малиновскому досталось по ногам. Сам же Руслан и выполнил опаснейший стандарт, не слишком удачная подача. Красивый дриблинг от украинца завершился дальним ударом – голкипер переправил на угловой. Снова и снова бьют Малиновского, больно 18 номеру Аталанты – то по ногам, то в лицо достается. Муриель неудачно выполнил 2 подряд штрафных удара.

Классная подача игрока сборной Украины с углового завершилась эффектным ударом Пессины пяткой с лета. Снаряд, правда, пошел прямо в руки голкиперу. И еще один момент от украинского легионера. Расшатал "Мали" финтами соперника и подал на Толои, не хватило лишь точности. Теперь уже Малиновский фолит, нечаянно задев лицо Самира в воздушной борьбе. Изображает соперник мучения от боли, но есть сомнения, не дорисовывает ли.

Малиновский получил пас в штрафной, но отпустил круглого и защитники успели заблокировать выстрел. Спустя несколько минут он же отдал под удар Миранчуку. Россиянин промедлил с решением, но успел переправить головой под удар Мехле – суперсейв Муссо! И снова украинец создает момент, уже 5-й за 40 минут. Толои вышел на ударную позицию, но опять не переиграл аргентинского голкипера. Муриель сравнял счет на 44 минуте. Пессина отдал на ход, и лучший бомбардир Аталанты, разобравшись с трио оппонентов, прошил таки вратаря.