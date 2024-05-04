В каталонском дерби сильнее оказалась команда Мичела. Барселона вела в счете до 65 минуты, а потом пропустила три мяча от Жироны.

Довбик и конкурент Цыганкова разбили Барселону, короновав Реал – Жирона вышла в Лигу чемпионов, у Артема гол+пас

Артем Довбик тоже приобщился к победе. Украинский форвард сначала забил гол в первом тайме, а во втором записал в свой актив еще и результативную передачу. В активе Довбика теперь 20 забитых голов в Ла Лиге.

Жирона, обыграв Барселону, официально обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25. В самом престижном турнире "красно-белые" сыграют впервые в истории. Подопечные Мичела уже не опустятся ниже четвертого места. "Красно-белые" расположились на второй строчке с 74 баллами, а "кулес" – третьи с 73 очками.