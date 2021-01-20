Как известно, Динамо в рамках первого сбора в Объединенных Арабских Эмиратах планировало провести спарринг с местным клубом Аджман. Поединок должен был состояться 22 января в 16:15.

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По сообщению официального сайта киевлян, встреча с аутсайдером тамошней местной лиги отменена в связи с положительными COVID-тестами у нескольких игроков местного клуба. Напомним, в первом спарринге подопечные Луческу уступили польской Легии со счетом 0:2. Уже завтра, 21 января, киевляне проведут второй контрольный матч на сборе. Соперником "бело-синих" будет чемпион Беларуси – солигорский Шахтер.

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