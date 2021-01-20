Тренерскому штабу итальянской Ромы во главе с Паулу Фонсекой необходимо срочно ознакомиться с регламентами внутренних соревнований на Апеннинах. Накануне "волки" во второй раз в сезоне создали предпосылки для техпоражения.

Рома проиграла матч 1/8 финала Кубка Италии Специи (2:4), но, скорее всего, вскоре получит поражение 0:3. Журналист Николо Скира подтвердил информацию в своем твиттере.

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В начале экстра-тайма Фонсека сделал двойную замену, доведя их количество в составе столичной команды до шести. Однако, регламент Кубка Италии не предусматривает право дополнительной замены, если поединок длится 120 минут. За несколько мгновений до роковой замены капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини предупреждал штаб Ромы, что запланированная замена будет шестой.

Напомним, что в сезоне 2020/21 римляне во второй раз страдают из-за неосмотрительности Фонсеки и его ассистентов. В сентябре Рома официально получила техническое поражение по мотивам матча с Вероной, в котором сыграл неправильно заявленный Амаду Диавара.

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