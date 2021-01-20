Юрий Данченко, агент вратаря Шахтера Анатолия Трубина, оценил уровень игры своего клиента и рассказал об интересе к голкиперу со стороны других клубов.

"Анатолий уже считается лучшим игроком Шахтера. Наверное, этому есть причина.

Трубин отреагировал на слухи о ухода из Шахтера – вратарь попал на радары европейских грандов

Многие клубы проявляют интерес к игроку, но пока, я предпочитаю не говорить о его будущем. Есть ли Интер среди клубов, которые выходили на него? Это секрет", – поделился Данченко в комментарии FCINTER1908.IT.

Ранее сообщалось о серьезной заинтересованности Интера в трансфере Трубина. Также интерес к голкиперу приписывают Челси, Арсеналу и Байеру. К слову, Трубин провел 20 матчей в составе Шахтера в 2020 году, 8 из которых провел на ноль, в среднем совершив 3,14 сейва за игру.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?