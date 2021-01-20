Полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Виктор Корниенко вернулись в общую группу Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

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Напомним, оба игрока пропустили длительный период из-за травм. В частности, Коноплянка получил травму во время встречи с Рухом в октябре, а Корниенко травмировался в матче с Динамо в ноябре.

Однако, для Луиша Каштру есть и плохая весть – из-за повреждения голеностопа выбыл защитник Додо. Бразилец пропустит минимум неделю.

Напомним, уже завтра, 21 января, Шахтер проведет первый контрольный поединок в зимнее межсезонье. Спарринг-партнером "горняков" будет польский Лех. Начало встречи в 16:00.

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