Екатерина Монзуль получила награду лучшему арбитру УПЛ в 2020 году. Интересно, что лучшим рефери Первой лиги также стала женщина – Анастасия Романюк, а лучшим судьей Второй лиги – Дмитрий Евтухов.

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"Хочется поблагодарить Украинскую ассоциацию футбола, комитета арбитров и моих коллег. Есть такая поговорка: "Один в поле не воин". Только в команде мы можем добиться успехов. Хочу поблагодарить за поддержку коллег со всего моего пути в арбитраже. В такое сложное время хочу пожелать всем присутствующим здоровья. Более светлых и оптимистичных дней вам и вашим семьям", – прокомментировала награду Монзуль в комментарии официальному сайту УАФ.

Ранее украинка попала в топ-3 арбитров мирового футбола за последнее десятилетие.

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