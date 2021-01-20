В среду в 17-м туре чемпионата Германии состоялось несколько поединков. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 17-й тур

Шальке – Кельн – 1:2

Голы: Хоппе, 57 – Чихос, 31, Тильманн, 90+3

Арминия – Штутгарт – начало матча в 21:30

Аугсбург – Бавария – начало матча в 21:30

РБ Лейпциг – Унион Берлин – начало матча в 21:30

Фрайбург – Айнтрахт – начало матча в 21:30

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Программу дня в среду открывал поединок между аутсайдерами турнирной таблицы чемпионата Германии – Шальке и Кельном. Довольно равная игра в первой сорокапятиминутке завершилась голом гостей на экваторе тайма – после розыгрыша углового мяч отлетел к Доминику Дрекслеру, тот навесил в штрафную и Рафаэль Чихос головой переправил мяч в сетку. Стоит отметить, что за две минуты до этого эпизода полузащитник "козлов" успел распаковать ворота Ральфа Ферманна, однако арбитр зафиксировал нарушение правил и гол отменил.

После перерыва гостям удалось восстановить статус-кво. Амин Харит протащил мяч через половину поля левым флангом, сместился в центр, обойдя нескольких защитников и выводил партнеров один на один с голкипером. Защитникам Кельна удалось прервать передачу, однако мяч отскочил к Мэтью Хоппе, который и сравнял счет.

Победа позволила Кельну набрать 15 очков и подняться на пятнадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Шальке с семью баллами остался последним.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ