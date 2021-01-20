"У Гельзина (президента Олимпика – прим.), по моим данным, сейчас на руках предложение по Шахабу от португальского Риу Аве. Предложение в 300 тысяч евро и 30% от дальнейшей перепродажи футболиста. Роскошное предложение в нынешних условиях.

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Почему Заря так аккуратно себя ведет, без всяких высказываний? Я практически уверен, что сейчас Гельзин и Геллер ведут сепаратные переговоры относительно футболиста. Это два человека из одного региона, два бизнесмена и солидных авторитета, которые договариваются в духе: "Ребята, вот у нас есть такое предложение, дайте нам столько же и мы отпустим Шахаба к вам уже зимой. Не дадите столько же – пацан просидит в дубле полгода и уйдет к вам бесплатно".

Почему Гельзин отказался от Перовича и дальнейшего процента от перепродажи Шахаба? Ведь можно было не платить иранцу зарплату следующие полгода. Хотя там не весть какие деньги... По моей информации, 5 тысяч долларов или евро. Но для Гельзина это вопрос принципа", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голив. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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