Камбэк Манчестер Юнайтед в видеообзоре поединка против Фулхэма – 2:1
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Фулхэм принимал Манчестер Юнайтед в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Эдинсон Кавани 21’
Поль Погба 65’
21’ Эдинсон Кавани
65’ Поль Погба
Фулхэм шокировал именитых гостей быстрым голом, защитники Юнайтед проспали Лукмана, который без проблем переиграл голкипера.
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Радость хозяев продолжалась недолго, еще до перерыва Кавани сравнял счет, а решать судьбу поединка взялся Погба. В середине второго тайма звездный француз мощным ударом издалека вырвал победу для команды Сульшера.
Победа вернула Юнайтед на первую строчку АПЛ, Фулхэм остался в зоне вылета -– 18-я ступенька.
Манчестер Юнайтед благодаря шедевру Погба одолел Фулхэм и поднялся на первую строчку АПЛ
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