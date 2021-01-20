Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 20:00. Длинная серия из 11 домашних поединков Премьер-лиги подряд, в которых "горожане" побеждали вилланов, стартовала еще в 2007 году. Сразу 7 из этих игр завершались разгромами. Сейчас ситуация для бирмингемцев не менее сложная: команда Дина Смита только возобновила тренировки после вспышки коронавируса, из-за которой пропустила еще 2 тура. В то же время Зинченко и компания в случае победы получали шанс выйти на 1 место до матча МЮ. Команда Гвардиолы демонстрировала впечатляющую серию: 8 побед подряд во всех турнирах, с общей разницей 20:2. Дома манчестерцы вообще пропустили лишь 1 мяч (от Вест Бромвича, да и тот автогол) за последние 8 поединков. В свою очередь гости не выигрывали уже трижды во всех турнирах, сыграв только раз вничью.

Манчестер Сити – Астон Вилла: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко прервал серию

Хозяева предсказуемо активнее начали. Автор дубля в предыдущем туре, защитник Стоунз мог отличиться уже на 4 минуте, добивая после Бернарду Силвы. Два подряд удара из пределов вратарской чудом не нашли дорогу к сетке. Вилланы активно и довольно перспективно контратаковали, но Диаш и компания вычищали все в своей штрафной. Уокер получил травму в борьбе с Грилишем на дождливом газоне. Кайл начал хромать, но попытался вернуться в игру. Зинченко, впрочем, все же вышел на замену на 28 минуте. Поэтому Канселу переместился направо, а украинец вернулся на позицию левого защитника, хотя Гвардиола задумывал отдых для Саши, а на скамейке запасных был еще Менди.

2 - No players have made passes as dangerous to their opponents as Jack Grealish (5.02 xA) and Kevin De Bruyne (4.52 xA) in the Premier League so far in 2020-21.



With Manchester City hosting Aston Villa tonight, @DomFarrell1986 assesses the quality of both players. — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2021

Команда Дина Смита подтверждала статус 2 лучшей обороны АПЛ 2020/21. Вилланы пропустили 16 голов, меньше только у самого Ман Сити (13). Неудивительно, что в первые 35 минут мы увидели только 2 попадания в створ, те самые от Стоунза и Бернарду на старте встречи после стандарта. Показатель ожидаемых голов вроде и крутой (1,7 на 0,06), но 1,24 xG пришли в одной упомянутой атаке. Неплохими можно считать шансы Фодена, Стерлинга и Родри, однако на роль 100-процентных они не тянут. А тем временем самый креативный полузащитник Премьер-лиги Грилиш успел создать 2 момента - столько же, сколько у бельгийского КДБ, но за значительно более скромное владение мячом.

Бирмингемцы проснулись ближе к концу первой половины. Баркли прошел почти до штрафной и неплохо пробил в руки Эдерсону. Уже в компенсированное время Де Брюйне выложил не пас, а конфетку на изысканном блюдечке из фарфора. Кевин не скрывал своего разочарования, когда Фоден попал в защитника с нескольких метров. Из 15 ударов за первый тайм лишь 4 в створ. Удивительное спасение Мартинеса и не менее крутой блок обороны Виллы. Нули на табло, но достаточно живенькая и веселая игра на добротных скоростях.

И снова Де Брюйне выложил идеальную передачу на ход. Канселу ворвался на расстрельную дистанцию, однако попал в перекладину. Гюндоган также испытал свой приличный удар - выше. Траоре убежал в контратаку от удивительно похожих ребят. Сначала Де Брюйне поскользнулся, а потом Зинченко дал себя обыграть. Впрочем удар Бернара разминулся с воротами. На 58-й Де Брюйне неожиданно попросил замену. Вышел Жезус. Астон Вилла начала активно выкатываться в контры, а Сити немного заигрывался. Зинченко блестящим дальним пасом на ход вывел Фодена в штрафной, но Фил загубил возможность для удара, вместо этого отдав пас в никуда.

Серия крайне опасных ударов Астон Виллы. То Эдерсон, то Зинченко, то Стоунз блокируют. Гости просят пенальти за якобы игру рукой украинца, но все в рамках правил. Удивительным образом Гюндоган не попадает после нескольких подряд попыток в пределах вратарской, а Диаш не может добить уже лежащего Мартинеса. Стерлинг, которому досталась капитанская повязка, также сходит с поля. Выходит Марез. Вынужденная замена и у гостей. Вместо защитника Таргетта вышел Нил Тейлор. Мог забить 19-летний Джейкоб Рэмзи, который ждал пас Уоткинса на дальней штанге - Диаш чудом выбил так, чтобы еще и не попасть в свои ворота.

Сколько же раз снаряд прыгает то перед одним углом ворот Мартинеса, то перед другим. Невероятно, как эти нули на табло до сих пор держатся. Бернарду Силва сорвал паритет за 11 минут до финиша. Португалец, в которого столь последовательно верил Гвардиола, таки отблагодарил! Мартинес неудачно выбил в поле, Бернарду подхватил, Родри разобрался и отдал голевой пас на роскошный удар с линии штрафной. Лишь 36 выстрел в матче (25 Сити) стал результативным. Наставник Астон Виллы получает красную карточку за протесты. Действительно, такое впечатление, что испанский опорник выходил из офсайда, когда отобрал у соперника. Были основания отменить взятие ворот.

Гюндоган с пенальти удвоил преимущество за игру выставленной рукой Кеша. Манчестер Сити не без вопросов к судейству выходит в лидеры АПЛ, набирая 38 очков! Впрочем Манчестер Юнайтед может вернуть 1 место, если обыграет Фулхэм в Лондоне, хотя у "красных дьяволов" тогда будет на матч больше. Астон Вилла остается на 11 строчке.