Лига чемпионов

Английский Манчестер Сити нервно дожал Боруссию Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов – видео голов и обзор матча 1/4 финала турнира.

Мадридский Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с Ливерпулем в ответном матче – видеообзор поединка на Энфилде.

Лига чемпионов: определились пары 1/2 финала сезона 2020/21. УЕФА может отменить важное правило плей-офф еврокубков.

Украина

Донецкий Шахтер потерял Исмаили перед поединком с Динамо. В свою очередь вопрос участия Цыганкова решен медицинским штабом "бело-синих".

Украинская Премьер-лига попала в десятку самых "грязных" чемпионатов Европы. УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 украинских футболистов, выступавших за команды из "ЛНР" и "ДНР".

Другие топ-события

Златан Ибрагимович может быть на 3 года отстранен от футбола – швед занимается запрещенным бизнесом. Бразилец Неймар поставил точку в спекуляциях относительно своего будущего.

Массимилиано Аллегри оказался в шорт-листе Баварии на замену Флику. Агент украинского чемпиона мира U-20 застрелен в Латвии – нападавшие были на авто с российскими номерами.