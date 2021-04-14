Динамо сможет рассчитывать на помощь Виктора Цыганкова в матче 22 тура УПЛ против Шахтера.

Хавбек киевского клуба полностью восстановился и готов к поединку, сообщили в эфире Футбол NEWS.

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Из-за травмы Цыганков не выходил на поле с 18 марта. Лидер Динамо уже несколько дней тренировался в общей группе, однако в матче с СК Днепр-1 им решили не рисковать. Возвращение полузащитника должно состояться именно в битве с принципиальным соперником.

Заметим, перед очным противостоянием Динамо опережает Шахтер на 7 зачетных баллов. Матч состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30.

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