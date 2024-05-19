Как стало известно Футбол 24, Рух уже согласовал условия предварительного контракта с 24-летним футболистом. Соглашение вступит в силу с 1 июля. Платить за Якубу не придется, ведь его соглашение с Ворсклой завершается.

Рух отказался от трансфера украинца из Европы

Львовяне предложили ганцу значительно более выгодные условия, чем полтавский клуб. Выступая за Рух, Якубу будет зарабатывать 5-8 тысяч евро в месяц. Окончательная сумма будет зависеть непосредственно от показателей игрока.

Заметим, что Якубу перебрался в Украину осенью 2018 года. Он был одним из тех легионеров, которые выехали после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Наджееб очень долго не хотел возвращаться в Ворсклу. Всего в составе полтавчан ганец отыграл 78 матчей (2 гола и 2 ассиста).

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