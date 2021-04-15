Ливерпуль со старта начал нашествие на ворота "сливочных", ведь проиграл первый матч 1:3. Главным героем первого тайма был Тибо Куртуа, который несколько раз эффектно спасал Реал от пропущенного мяча, в частности, после опасных ударов Милнера и Салаха.

Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с Ливерпулем в ответном матче

После перерыва ситуация не изменилась: мерсисайдцы атаковали, мадридцы защищались и выжидали свой шанс на контратаках. В конце концов Реал выстоял, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Команда Зидана шагает в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с Челси.