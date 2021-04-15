Ливерпуль – Реал Мадрид – 0:0 – видеообзор матча
Ливерпуль расписал ничью с Реалом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Ливерпуль – Реал Мадрид.
Ливерпуль со старта начал нашествие на ворота "сливочных", ведь проиграл первый матч 1:3. Главным героем первого тайма был Тибо Куртуа, который несколько раз эффектно спасал Реал от пропущенного мяча, в частности, после опасных ударов Милнера и Салаха.
Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с Ливерпулем в ответном матче
После перерыва ситуация не изменилась: мерсисайдцы атаковали, мадридцы защищались и выжидали свой шанс на контратаках. В конце концов Реал выстоял, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Команда Зидана шагает в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с Челси.