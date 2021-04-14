Звездный швед владеет компанией Unknown AB, которая имеет 10% акций в букмекерской конторе Bethard, сообщает Sportbladet.

Ибрагимович нарушил карантинный протокол, поужинав с легендой Милана

ФИФА и УЕФА запрещают действующим футболистам принимать любое участие в тотализаторе. Нелегальный бизнес может привести к отстранению Ибрагимовича от футбола на три года или штрафу в размере 100 тысяч евро. Федерация футбола Швеции уже давно знает об этом конфликте интересов, но никаких санкций в отношении Златана не применяла.

Напомним, контракт 39-летнего форварда с Миланом рассчитан до лета, но стороны вроди готовы его продолжить. Недавно ветеран вернулся в сборную Швеции.

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