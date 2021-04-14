УЕФА может отменить правило преимущества гостевого гола во время экстратаймов в матчах плей-офф еврокубков, информирует The Telegraph.

Евро-2020: УЕФА официально увеличил количество замен на финальную часть турнира

Сейчас оно действует как для основного времени, так и для дополнительных полчаса. Инициативу отменить правило полностью УЕФА отклонил, однако по экстратаймам еще не определился. Преимущество гостевого гола практикуется в еврокубках уже 56 лет.

К примеру, потенциальное изменение могло спасти Ювентус в текущей Лиге чемпионов. Основное время обоих матчей между "бьянконери" и Порту на стадии 1/8 финала завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. Экстратайм в Турине стал роковым для Роналду и компании – "драконы" забили второй, а победный гол Рабьо не позволил Ювентусу продолжить борьбу. Если бы правило в дополнительное время уже не действовало, то команды выполняли бы серию пенальти.

Самые быстрые удаления в истории ЛЧ: обидчик Шевченко, принципиальный Любош Михел и провокация Матерацци