Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело относительно выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд т. н. "ЛНР" и "ДНР", сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, девять украинцев в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года на стадионе Динамо в г. Сухуми, Грузия. Еще семнадцать защищали цвета команды Восток-уголь из так называемой "ЛНР" на турнире "Лига братских народов", который проходил 8-12 декабря 2020 года также в Сухуми.

За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненку С., Федотову Е., Пархоменко А., Охмату Е., Томазову С., Махно Я., Лагоде А., Бессалову А., Фролову В., Асьмаеву С., Белавину Н., Жарому С., Ткачёву А., Рябчинскому В., Варванину В., Майбороде А., Коновалову Р., Яковленко О., Ерёмину О., Циндрику С., Рудницкому И., Бебенину В., Дризе С., Наумову Е., Захарову Н. и Зубахину И. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т. п.), пожизненно.

Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

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