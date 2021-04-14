Полузащитник "шмелей" Джуд Беллингем открыл счет на 15 минуте встречи.

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Эрлинг Холанд обработал мяч в штрафной Манчестер Сити и отдал пас под удар Дауда. Выстрел Махмуда заблокировали, но Беллингем поддержал атаку вторым темпом. 17-летний талант эффектно закрутил мяч в девятку – касание Эдерсона только добавило моменту красоты.

"Горожане" отыгрались после перерыва благодаря нелепому пенальти. Эмре Джан головой пытался прервать подачу, но попал в собственную руку. Марез мощным ударом не оставил шансов Хитцу.

Манчестер Сити практически снял все вопросы на 75 минуте. После розыгрыша углового мяч оказался в ногах Фодена, который без раздумий пробил в ближний угол. Холанд решил под удар не бросаться, а Хитц не спас – 1:2.

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