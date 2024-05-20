Команда Довбика и Цыганкова обеспечила себе третью строчку в турнирной таблице. Чтобы не случилось в последнем туре, Жирона никак не финиширует ниже. Удачные выступления клуба принесут "красно-белым" хороший доход.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Реал получит за этот сезон около 143 миллионов евро, а Барселона –около 130 миллионов евро как команда, занявшая второе место. Жирона сделает 118 млн евро. Эта сумма вдвое превысит бюджет "красно-белых", который составляет 59 миллионов евро.

Напомним, что Жирона в заключительном туре сыграет против Гранады. Встреча запланирована на 24 мая. Сейчас у команды Довбика и Цыганкова 78 очков после 37 туров.

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