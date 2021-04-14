Итальянский специалист оказался в шорт-листе мюнхенцев на замену Флику, сообщает журналист Николо Скира.

Клопп может заменить Флика в Баварии уже летом

Приоритетом Баварии остается Юлиан Нагельсманн, однако он не настроен покидать РБ Лейпциг. Если Флик таки покинет свой пост, то "ротен" придется искать альтернативы. Аллегри – среди них.

Напомним, итальянец почти два года остается без работы после ухода из Ювентуса. Ранее его связывали с МЮ, Арсеналом и возвращением в Турин.

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