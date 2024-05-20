Украинский защитник Александр Зинченко впервые за последние 4 матча Арсенала появился на футбольном поле, выйдя на замену во втором тайме. Случилось это в заключительном 38-м туре АПЛ против Эвертона (2:1). Победа "канониров" не позволила опередить в турнирной таблице Манчестер Сити, который в четвертый раз подряд оформил чемпионство, переиграв Вест Хэм (3:1).

В составе Борнмута традиционно вышел Илья Забарный, который просто съел форварда Челси (1:2) Николя Джексона, не позволив сенегальцу разгуляться на своей половине поля. Михаил Мудрик, как известно, не мог принять участия в матче против "вишен", но запомнился щемящим моментом, когда после финального свистка подбежал поблагодарить за проведенные годы в составе Челси Тьягу Силву – бразилец после завершения сезона вернется на родину, где будет доигрывать до пенсии в составе Флуминенсе.

Третьим украинским легионером, появившимся на футбольном поле, стал Егор Ярмолюк, который вышел на последние минуты дуэли Брентфорда против Ньюкасла (4:1). Обзор матчей 38-го тура АПЛ смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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