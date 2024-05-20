Лига 1, 34-й тур

Борцы за прямую ЛЧ

Лилль – Ницца – 2:2

Голы: Харальдссон, 55, Андре, 74 – Лаборд, 10, Лотомба, 90+3

Тулуза – Брест – 0:3

Голы: Камара, 48, Амави, 54, Лала, 90

Борцы за еврокубки

Ланс – Монпелье – 2:2

Голы: Ваи, 4, Мачадо, 45+2 – Маамма, 58, Минкарелли, 74

Лион – Страсбур – 2:1

Голы: Ляказетт, 39, 90+6 (пен.) – Х. Диарра, 63

Нереализованный пенальти: Эмега, 77 (С)

Борцы за выживание:

Лорьян – Клермон – 5:0

Голы: Абержель, 38, Бамба, 42 (пен.), Буанани, 54, Дьенг, 63, 90

Метц – ПСЖ – 0:2

Голы: Солер, 7, Ли, 12

Лилль и Брест вели заочную борьбу за прямую путевку в ЛЧ. Перед последним туром команды имели одинаковое количество очков, но у "догов" на 2 гола лучше разница забитых-пропущенных. Брест все наверстал, разгромив немотивированную Тулузу. Лилль пропустил первым от Ниццы, но после перерыва также перевернул дело в свою пользу. При таких раскладах в ЛЧ выходили именно подопечные Фонсеки, однако они умудрились потерять победу на 90+3!

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Брест впервые в своей истории выходит в еврокубки, и это сразу Лига чемпионов. Лиллю же придется продираться через непростую квалификацию нечемпионов. К слову, там будет и Динамо, но дуэли с экс-тренером Шахтера не получится. Фонсека прощается с "догами" после 2 лет сотрудничества.

Свое безумие творилось в битве за шестую строчку. Ланс растерял 2:0 против Монпелье и дал шанс Лиону. Драматичный сезон "ткачей" оставался таким до последних минут. Пенальти в их ворота не реализовали, а вот Ляказетт на 90+3 пробил с 11 метров точно. Пьер Саж до сих пор не имеет соответствующей тренерской лицензии. Зачем она, если 45-летний специалист вытащил Лион из зоны вылета в Лигу Европы? Впереди еще финал Кубка Франции против ПСЖ (25 мая). Седьмое место дает Лансу лишь Лигу конференций.

ПСЖ уже давно выиграл чемпионат, как вдруг вмешался в борьбу за выживание. Полурезерв Луиса Энрике за 12 минут лениво прибил Метц. Этому обрадовался Лорьян, которому нужно было компенсировать еще 6 голов разницы. "Мерлуз" остановились в шаге от чуда, настреляв 5 безнадежному Клермону! Метц отправляется в переходные матчи, а Лорьян вылетает.

Все результаты 34-го тура Лиги 1 (скрин с Flashscore):

Окончательная таблица Лиги 1 2023/24:

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