Ліга чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті нервово дотиснув Борусію Д і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу турніру.

Мадридський Реал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, втримавши нічию з Ліверпулем у матчі-відповіді – відеоогляд поєдинку на Енфілді.

Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/2 фіналу сезону 2020/21. УЄФА може скасувати важливе правило плей-офф єврокубків.

Україна

Донецький Шахтар втратив Ісмаїлі перед двобоєм з Динамо. Натомість питання участі Циганкова вирішене медичним штабом "біло-синіх".

Українська Прем'єр-ліга потрапила у десятку "найбрудніших" чемпіонатів Європи. УАФ довічно дискваліфікувала 26 українських футболістів, які виступали за команди з "ЛНР" і "ДНР".

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