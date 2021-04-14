Украинская Премьер-лига не может похвастаться чистотой футбола на фоне других чемпионатов Европы.

CIES проанализировала выступления команд в европейских чемпионатах. Выводы опубликованы на официальном сайте.

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Украинская Премьер-лига, в частности, оказалась на 7 строчке по среднему количеству фолов в матчах – 31,4. Средний показатель в Европе составляет 28. Больше всего нарушений происходит в чемпионате Сербии (35,6), а меньше всего – в АПЛ (21,5).

К слову, эффективное время игры в украинской элите составляет 60,7%, а показатель в Европе – 61,3%. Среднее время остановки матчей в нашем чемпионате после фола составляет 30,1 секунду, а в Европе – 30,6 секунд.

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