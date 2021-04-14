Ливерпуль бесславно сгорел в мадридской встрече против Реала, пропустив три гола, однако команде удалось забить выездной гол. Таким образом, в домашнем матче для прорыва в полуфинал ЛЧ достаточно было выиграть со счетом 2:0 – задание не такое и страшное. Правда, мерсисайдцы проходили в следующий раунд, проиграв первую игру с разницей в два мяча, только в двух случаях из тринадцати.

Юрген Клопп решил не повторять старых ошибок с составом, воссоединив в основе классическое атакующее трио – Жота, несмотря на гол в Испании, остался в запасе. На банке компанию Диогу составили Кейта и Алькантара, которые провалились неделю назад – тройку в центре составили Фабинью, Вейналдум и Милнер. Зинедин Зидан, по сравнению с первым матчем, сделал всего одну замену – травмированного Васкеса на правом фланге заменил Вальверде.

Мерсисайдцы очень агрессивно стартовали, едва не открыв счет с первых минут. Уже на 2-й Мане скинул заброс от Кабака под удар Салаху из пределов штрафной – Мохамед оказался прямо перед Куртуа и пробил низом, но Тибо парировал ногой. На 11-й же Милнер попытался закрутить мяч в правую девятку метров с 22-х, но голкипер в сногсшибательном прыжке спас Реал. Между этими эпизодами расположились несколько прострелов и два провальных угловых Ливерпуля, на которые Реал ответил заблокированными дальними ударами в исполнении Крооса и Модрича.

В середине первого тайма мадридцы выровняли ход встречи, хотя инициатива оставалась за хозяевами. Подопечные Зинедина Зидана часто не успевали в микроэпизодах и выглядели слишком шаблонно в атакующей работе. До перерыва они провели всего один момент – но какой! На 20-й минуте Бензема прошел по левому флангу на край штрафной, несколько раз эффектно качнув Филиппса и Кабака, и прострелил – мяч рикошетом от Озана влетел в ближнюю штангу! В атаке вторым темпом Винисиус пробивал метров с 22-х, однако Алиссон спокойно поймал "круглого". На этом острота со стороны Реала завершилась.

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Ливерпуль, однако, долгое время не ставил перед мадридцами серьезных задач, поэтому визуально "сливочные" держались ровно. Лишь в конце первого тайма "красным" удалось прижать соперника: так, на 41-й минуте Вейналдум красиво развернулся вокруг Крооса и отдал передачу на левый угол штрафной Мане, а тот выкатил пас под удар Салаху – Мохамед метров с десяти попытался пробить вторым касанием в дальнюю девятку, но получилось очень неточно! Через минуту Вейналдум получил возможность пробить с близкого расстояния – выше ворот! Кроме того, в компенсированное время Мане упал у ворот Куртуа, пытаясь зацепиться за заброс из глубины, однако пенальти там не было.

На перерыв команды отправились при нулях на табло. За второй тайм Ливерпулю необходимо было забивать дважды. Понимая этот факт, мерсисайдцы сразу с возобновлением игры пошли вперед: на 46-й минуте Фирмино получил передачу от Трента на правый край штрафной и нанес мощный удар из-под Милитао, а на 48-й он же замкнул навес Трента – в первом случае Реал спас Куртуа, а во втором Бобби запустил мяч над воротами. Впрочем, за следующие десять минут Ливерпуль провел всего один удар с дистанции (по воробьям) в исполнении все того же Фирмино.

Реал быстро выровнял ход встречи, организовав на 50-х минутах ряд неплохих по развитию атак. Лучшая из них прошла на 54-й, когда Мэнди протянул мяч левым полуфлангом, обыгрался в стеночку с Бензема и прострелил из-под Фабинью на линию вратарской – Карим летел на замыкание, но защитники Ливерпуля успели выбить мяч! Встревоженный таким поворотом событий Юрген Клопп решил провести двойную замену на 60-й минуте, вместо Милнера и Кабака бросив в бой Алькантару и Жоту.

Этот ход моментального эффекта не принес. Реал выглядел все лучше, а на 66-й минуте гости даже могли закрыть игру – Винисиус бежал один на один против Алиссона, но не смог его переиграть! После этого Бензема пытался сыграть на добивании, но Алиссон спас и здесь. Данный эпизод заставил Ливерпуль проснуться и начать обострять. Уже на 68-й Салах пробивал метров с 11-ти (удар накрыл Милитао), на 70-й Фирмино стрелял с левого края штрафной (опять спас Милитао), а на 71-й Жота ворвался в эту же зону и нанес удар в ближний угол – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Сразу за этим Зинедин Зидан провел двойную замену, выпустив Одриосола и Родриго вместо Крооса и Винисиуса.

В следующие десять минут матч скатился к позиционной борьбе без явного преимущества какой-либо из команд. Несколько интереснее в ней выглядел Реал, который неплохо работал через фланг Вальверде – именно оттуда на 81-й прилетела подача на голову Бензема. Карим пробил метров с шести с отскоком от газона, однако мяч пролетел над перекладиной. Ливерпуль о таких шансах в этот период мог только мечтать, поэтому Юрген Клопп пошел ва-банк – на эндшпиль встречи он выпустил Шакири и Окслейда-Чемберлейна. Зинедин Зидан, в свою очередь, подготовился к контратакам, бросив в бой Иско.

На последних минутах Ливерпулю необходимо было идти вперед большими силами и рисковать, однако ни одной интересной атаки в основное время команда так и не создала. Реал легко отражал все попытки мерсисайдцев войти в штрафную. Только на 90 + 2-й Салах открылся под передачу на правый край штрафной, однако дальнейший прострел накрыл Куртуа.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Реал по сумме двух матчей прошел в полуфинал – соперником мадридцев станет Челси.