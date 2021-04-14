Донецкий клуб не сможет рассчитывать на помощь Исмаили в грядущем поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Сегодня, 14 апреля, состоялось очередное занятие Шахтера, направленное на подготовку к мегабитве против Динамо, сообщает официальный сайт "горняков".

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Луиш Каштру и тренерский штаб уже наигрывает состав на бой с киевлянами. Среди игроков нет Евгения Коноплянки и Исмаили. Украинцу в лагере сборной диагностировали надрыв задней поверхности бедра, а потому он вряд ли сыграет в нынешнем сезоне. А вот отсутствие бразильца удивило – недавно Шахтер сообщил, что защитник вернулся в общую группу после проблем с коленом.

Заметим, Исмаили, который в предыдущих кампаниях был лидером дончан, в сезоне 2020/21 провел на поле лишь 3 встречи.

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