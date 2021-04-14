"Месседж, который я должен был предоставить, был в прошлом сезоне, когда мы вышли в финал. Тогда мы провели хорошую игру против Баварии, которая была лучшей командой турнира.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Еще во время жеребьевки сказал, что собираюсь биться с Баварией за своих товарищей, и она капитулировала. Сказал ребятам расслабиться, потому что мы готовы. Нужно было продемонстрировать себе, что мы можем. Это была замечательная игра, несмотря на поражение. Я должен был забивать.

Продление контракта с ПСЖ больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя, как дома. Я стал намного счастливее, чем раньше", – цитирует Неймара ESPN Brazil

Напомним, действующее соглашение бразильского форварда с парижским клубом рассчитано до лета 2022 года. В последнее время в прессе появлялось немало противоречивой информации. Неймару приписывали как продление контракта с ПСЖ на заоблачных условиях, так и возвращение в Барселону. Вчерашнее заявление нападающего фактически ставит крест на мечтах каталонцев подписать Нея.

ПСЖ вышел в полуфинал ЛЧ несмотря на поражение от Баварии: Мюнхен разочаровывает, Париж ломает каноны, а Неймар – гений