Вооруженные грабители попытались обокрасть игроков Марселя, которые возвращались домой с клубной базы после гостевого матча с Гавром.

После победы над Гавром (2:1) игроки Марселя подверглись вооруженному нападению. Как информирует La Provence, на Фариса Мумбанья, Жана Онана и Бамо Мейте была совершена попытка вооруженного ограбления.

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В три часа ночи с воскресенья на понедельник группа грабителей "поймала" колонну автомобилей с игроками Марселя и взяла их на прицел. Футболисты Олимпика решили не покидать свои машины, и дали по газам. Воры в отместку открыли огонь: в одно из авто пуля дважды попала в водительскую дверь, другому автомобилю прилетело в багажник. Футболисты не пострадали.

Сообщается, что прокуратура Марселя завела уголовное дело в связи с инцидентом. Согласно источнику, все трое игроков возвращались домой с клубной базы после того, как прибыли на неё с выездного матча с Гавром.

Марсель завершил чемпионат на 8 месте таблицы.

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