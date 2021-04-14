Трагедия произошла, сегодня, 14 апреля, в одном из микрорайонов Риги Пурвциемсе, сообщает Jauns.lv. Источник утверждает, что по меньшей мере два человека могут быть причастны к убийству.

Преступники пытали экс-президента Марселя, с которым клуб брал Лигу чемпионов – жуткие фото

Отмечается, что Роман Беззубов попал в засаду, когда на своем автомобиле выезжал на улицу Гунара Астраc. Там ему путь преградил BMW X5 черного цвета с российскими номерами, из которого нападавший расстрелял авто функционера. Что касается регистрационных номерных знаков, то в полиции отмечают, что они могут быть поддельные. Поэтому утверждать, что машина прибыла из России, пока со стопроцентной уверенностью невозможно.

Заметим, что Роман Беззубов во время карьеры игрока провел почти три сотни матчей в чемпионате Латвии, выступая за ряд местных клубов. После завершения выступлений на профессиональном уровне занялся агентским бизнесом. Среди его клиентов ряд украинцев. В частности, чемпион мира со сборной U-20 Николай Мусолитин и голкипер Колоса Евгений Волынец.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів