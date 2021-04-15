Завершились все ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Это позволило определить четверку полуфиналистов главного еврокубка.

Английский Манчестер Сити и мадридский Реал завоевали последние путевки в полуфинал Лиги чемпионов.

Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с Ливерпулем в ответном матче

Команды Гвардиолы и Зидана дополнили четверку полуфиналистов. Ранее места в 1/2 финала турнира оформили французский Пари Сен-Жермен и лондонский Челси. Жеребьевка этой стадии состоялась еще 19 марта.

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Пары 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/21:

ПСЖ – Манчестер Сити

Реал – Челси

Отметим, что первые полуфинальные поединки состоятся 27-28 апреля. Ответные матчи – 4-5 мая.

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