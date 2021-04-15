Лига чемпионов: определились пары 1/2 финала сезона 2020/21
Завершились все ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Это позволило определить четверку полуфиналистов главного еврокубка.
Английский Манчестер Сити и мадридский Реал завоевали последние путевки в полуфинал Лиги чемпионов.
Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с Ливерпулем в ответном матче
Команды Гвардиолы и Зидана дополнили четверку полуфиналистов. Ранее места в 1/2 финала турнира оформили французский Пари Сен-Жермен и лондонский Челси. Жеребьевка этой стадии состоялась еще 19 марта.
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Пары 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/21:
ПСЖ – Манчестер Сити
Реал – Челси
Отметим, что первые полуфинальные поединки состоятся 27-28 апреля. Ответные матчи – 4-5 мая.
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