С первых секунд поединка на Вестфаленштадионе немного неожиданно инициативу захватили хозяева. Активный прессинг и бережливый контроль мяча от дортмундцев сделал появление опасных моментов вопросом времени.

Боруссия Д – Манчестер Сити – видео голов

И вот уже на 6-й минуте оборона Сити дала первый сбой. Это Зинченко выполнил неудачную передачу на своей половине, что стала добычей "шмелей". Но Дауд со средней дистанции пробил в руки Эдерсону. "Горожане" попытались быстро поставить Боруссию на место, но нервозность в действиях английского гранда только вдохновила Дортмунд.

На 15-й минуте выстрел Дауда с линии штрафной заблокировал защитник, мяч подхватил Джуд Беллингем и без лишних раздумий на технику пробил в дальний угол – Эдерсон, хоть и зацепил сферу, но помешать взятию ворот не сумел!

Тут же Аканджи головой замыкал перспективный навес от угла поля, но в этот раз бразильский кипер Манчестер Сити был на высоте. "Горожане" добавили оборотов и значительный игровой отрезок заперли соперника на его половине. Давление на редуты дортмундцев вполне мог дать плоды на 24-й минуте: де Брюйне на углу штрафной зоны обокрал Морея и мощно пробил – за Хица сыграла перекладина, а Бернарду невовремя упал на добивании.

Далее Марез, казалось, наверняка замыкал с нескольких метров прострел Фодена от линии поля, но под удар бросился защитник. Далее Гюндоган искусной передачей стремился создать момент для Зинченко – Морей выбил на угловой. А серию из нескольких верховых передач в пределах штрафной "шмелей" после стандарта украинец завершил удобным для Хица ударом головой.

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Зинченко первым оказался в центре внимания и на старте второй половины. Универсал "горожан" подсекал мяч с левого фланга, тот сменил траекторию и едва не залетел за шиворот Хицу – кипер отвернул опасность в последний момент. А уже в следующей атаке Боруссию опять подвел Эмре Джан. Турецкий немец в простой ситуации умудрился привезти пенальти, останавливая головой и рукой прострел Фодена.

На всякий случай судейская бригада пересмотрела эпизод с VAR, но первоначальное решение арбитра не изменила. К отметке подошел Рияд Марез и, хоть и пробил на удобной для вратаря высоте, но столь сильно, что у Хицашансов не было – 1:1.

По инерции Дортмунд еще минут 10 попытался поддерживать темп, взятый в первом тайме, но постепенно Манчестер Сити начал брать ход поединка под полный контроль. Вот де Брюйне на 58-й минуте на скорости врывался в штрафую "шмелей", но защитник в последний момент удачно сыграл в подкате. Тот же КДБ создал еще один опасный момент на 74-й, когда ворвался в штрафную с фланга и классно целил в дальний угол – Хиц!

Как оказалось, швейцарский вратарь лишь отсрочил крах надежд дортмундцев. Уже минуту спустя Бернарду пасом с правого фланга нашел на углу штрафной Фила Фодена, а талантливый англичанин круто оценил эпизод и пробил в ближний угол закрытого партнерами по команде голкипера – 1:2!

После этого завершающие 15 минут поединка фактически превратились в формальность. В эти минуты Сити был ближе к тому, чтобы сделать свое преимущество еще более убедительным. Тем временем Боруссии не хватало идей впереди, особенно в финальной трети поля. "Горожане" могли несколько раз забить третий: Хиц кулаками парировал выстрел Зинченко с дальней дистанции, а Бернарду и Марез взаимными любезностями в чужой штрафной испортили пас-шедевр де Брюйне.

Итак, вторая нелегкая победа Манчестер Сити над дортмундской Боруссией обеспечила команде Гвардиолы выход в полуфинал. Там "горожан" ждет двухматчевое противостояние с Пари Сен-Жермен.