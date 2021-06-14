Нидерланды – Украина

Нидерланды дожали Украину в сумасшедшем матче Евро-2020 – видео голов и обзор матча группового этапа.

Украина повторила худшую серию из поражений в истории Евро. Нидерланды – Украина: определился лучший игрок матча группы C.

Андрей Шевченко подытожил поражение от Нидерландов – ошибки Миколенко, урок от неудачи и вынужденная замена. Вингер Андрей Ярмоленко не делает трагедии из поражения от Нидерландов.

Евро-2020

Благодаря интуиции Саутгейта Англия обыграла Хорватию на Евро-2020, а Джуд Беллингем стал самым молодым игроком в истории турнира – жемчужине "Трех львов" еще не исполнилось 18.

В матче конкурентов сборной Украины Австрия с голами джокеров дожала Северную Македонию в Бухаресте. Ветеран Горан Пандев стал вторым по возрасту автором гола в истории Евро.

Хавбек Кристиан Эриксен надеется на возвращение в футбол и впервые появился на публике после внезапной остановки сердца в матче против Финляндии.

Другие топ-события

Донецкий Шахтер объявил о трансфере Педриньо из Бенфики. Гендиректор "горняков" Сергей Палкин объяснил переход Педриньо в УПЛ.

Луганская Заря в шаге от подписания полузащитника Динамо. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с ПСЖ – журналист раскрыл детали сделки.