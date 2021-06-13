23-летний полузащитник стал полноценным игроком "горняков", информирует официальный сайт Шахтера. Контракт с Педриньо подписан на 5 лет, а сумма трансфера составила 18 млн евро.

Шахтер официально приобрел хавбека Бенфики за 18 млн евро

Бразилец начал свою профессиональную карьеру в Коринтиансе, откуда в 2020-м перебрался в расположение Бенфики. В прошлом сезоне Педриньо провел 31 матч, в которых отметился лишь голом и четырьмя результативными передачами. С Додо и Майконом 23-летний полузащитник выступал за олимпийскую сборную своей страны.

Заметим, что Педриньо стал первым новичком Шахтера после назначения Роберто Де Дзерби главным тренером. Также это второе самое дорогое приобретение в истории донецкого клуба после Бернарда, за которого 8 лет назад заплатили 25 млн евро.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки