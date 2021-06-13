Джанлуиджи Доннарумма оставил свою подпись на контракте с ПСЖ, соглашение рассчитано до лета 2026-го, сообщает журналист Фабирицио Романо в Twitter.

Доннарумма установил возрастной рекорд в первом матче Евро-2020

Голкипер не будет отдаваться в аренду, как сообщалось ранее, а останется в Париже и конкурировать с Навас за место в воротах ПСЖ. Джанлуиджи сейчас находится в расположении сборной Италии и прибудет во Францию на медосмотр после матча со Швейцарией.

Напомним, Доннарумма получил статус свободного агента после ухода из Милана.

Чарівна дружина героя першого дня Євро-2020 – зберегла топ-фігуру після 3-х дітей, смажить барбекю і прополює грядки