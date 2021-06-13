Доннарумма подписал контракт с ПСЖ – журналист раскрыл детали сделки
Похоже, Джанлуиджи Доннарумма проведет следующий сезон в чемпионате Франции.
Джанлуиджи Доннарумма оставил свою подпись на контракте с ПСЖ, соглашение рассчитано до лета 2026-го, сообщает журналист Фабирицио Романо в Twitter.
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Голкипер не будет отдаваться в аренду, как сообщалось ранее, а останется в Париже и конкурировать с Навас за место в воротах ПСЖ. Джанлуиджи сейчас находится в расположении сборной Италии и прибудет во Францию на медосмотр после матча со Швейцарией.
Напомним, Доннарумма получил статус свободного агента после ухода из Милана.
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