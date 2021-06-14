Победа Нидерландов над "сине-желтыми" (3:2) вписала нашу команду в историю со знаком минус.

Украина уступила "Оранье" в стартовом матче Евро-2020. Это шестое подряд поражение для "сине-желтых" на европейском первенстве.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов

Как информирует OptaIvan, Украина повторила худшую серию из поражений в истории Евро. До этого шесть подряд проигрышей имела сборная Югославии – серия длилась с 1968 по 1984 годы.

Кроме Нидерландов, в группе С команда Андрея Шевченко соревнуется еще с Австрией и Северной Македонией. После первого тура "сине-желтые" расположились третьими в турнирной таблице.

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