Луганский коллектив работает над усилением в летнее межсезонье. На радарах находится игрок Динамо.

Сергей Булеца близок к переходу в Зарю. Это может произойти еще перед выездом луганчан на турецкие сборы, начало которых запланировано на 24 июня, информирует zaryalg.com.

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Источник не уточняет, на каких условиях 22-летний хавбек имеет шансы перейти в луганский клуб. Сейчас Сергей находится в расположении Динамо, куда вернулся после двух сезонов аренды в СК Днепр-1. В кампании 2020/21 Булеца сыграл 22 матча на клубном уровне, где успел отметиться пятью голами и тремя ассистами.

К слову, киевляне в УПЛ финишировали первыми, Заря же заняла третье место.

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