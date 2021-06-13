Матч конкурентов сборной Украины за выход в 1/8 финала чемпионата Европы ждали с особым интересом. Лишнюю изюминку противостоянию добавили решения тренеров команд. Наставник австрийцев Фода, к примеру, еще до матча заинтриговал позицией звездного Алабы.

Зато коуч "красных львов" Ангеловски мог удивить формацией с четырьмя защитниками вместо трех центрбеков. В конце концов, сюрприз подготовил только главный тренер Австрии, посадив летнего новичка мадридского Реала на позицию левого центрального защитника. Правда, с широким кругом обязанностей по организации атакующих действий.

Прогнозируемо со стартовых минут мяч под свой контроль взяли альпийцы. Однако, особую остроту у ворот сборной Северной Македонии подопечные Фоды организовать не могли. Зато балканцы едва не организовали стопроцентный момент на 10-й минуте: Барди попытался тонко отдать в разрез на Пандева, но подвело исполнение.

Вскоре на удар метров с 25-ти решился Калайджич, но этот выстрел отчаяния легко заблокировал защитник. При таком сценарии гол Австрии стал неожиданностью. Это Забитцер искусной диагональю из глубины поля нашел на углу вратарской Штефана Лайнера, а тот пробил с лета в противоход Димитриевски – 1:0.

Но развить свой успех австрийцы не сумели, пропустив в ответ уже через 10 минут. Настоящую кашу вблизи собственной штрафной серией рикошетов заварили сами альпийцы. В конце концов, Бахманн вышел забирать мяч, но не разобрался с Алабой, кто должен сыграть, и выпустил сферу из рук. Мяч вовремя подхватил ветеран Горан Пандев и спокойно отправил в пустые ворота – 1:1!

Обмен голами в первые 30 минут немного успокоил игру. До конца первой половины основные события развернулись в центре поля. Лишь под занавес тайма перспективный кросс с правого фланга выполнил Лайнер, но Велкоски опередил Калайджича и не дал австрийцу шанса пробить.

На вторую 45-минутку обе команды вышли с намерением забрать все 3 очка. И австрийцы, и македонцы перестали отсиживаться в обороне и подарили зрителям игру на встречных курсах. Так продолжалось минут 15, но дальше Австрия стала доминировать и начала останавливать попытки балканцев перейти центр поля.

Зато сами австрийцы пытались вновь найти дыру в порядках Северной Македонии техничными забросами из глубины. Однако, теперь оборона "красных львов" во главе с Димитриевски действовала сверхвнимательно. Вспышка активности привела к двум моментам в районе 65-й минуты.

Сначала Николов не сумел переиграть Бахманна в ближнем бою после хорошей разрезной передачи, а добивание Пандева, хотя и было эффектным, но не стало эффективным. А вот удар Грегорича головой в борьбе с двумя македонцами Димитриевски каким-то чудом парировал.

Ничейный счет заставил Австрию пойти вперед большими силами, обнажая тылы. Несколько раз балканцы могли поймать соперника в контратаке, но воспользоваться открытостью обороны соперника не смогли. А давление австрийцев таки дало плоды.

На 78-й минуте универсал Алаба подал с левого фланга, а Михаэль Грегорич оторвался от оппонентов, опередил вратаря и замкнул прострел в одно касание – 2:1! Интересный момент: до этого эпизода встречи Алаба уже играл едва ли не левого вингера...

Македонцы бросились в атаку, чтобы во второй раз сравнять счет, но реальных возможностей забить так и не создали. Зато на 90-й минуте балканцы упустили выпад австрийцев, в финальной стадии которого Марко Арнаутович обыграл голкипера и закатил в ворота.

Итак, сборная Австрии с боями взяла 3 очка, а Северная Македония доказала, что не будет статистом в квартете C. Однако, обе команды вполне по зубам сборной Украины.

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