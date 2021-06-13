Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вписал свое имя в учебники по футбольной истории.

Тинейджер "Трех львов" установил рекорд Евро, выйдя на 82-й минуте матча против Хорватии (1:0).

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Беллингем стал самым молодым игроком в истории финальной стадии турнира, информирует Gracenote Live. Сейчас хавбеку Боруссии Д всего 17 лет и 349 дней, то есть он еще не достиг совершеннолетия. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику сборной Нидерландов Джетро Виллемсу, который на Евро-2012 выходил в возрасте 18 лет 71 день.

Добавим, что Беллингем рискует потерять свой рекорд уже на этом турнире. В заявке сборной Польши есть нападающий Кацпер Козловски, которому всего 17 лет и 8 месяцев.

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