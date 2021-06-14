"Я очень доволен игрой, особенно во втором тайме. При счете 0:2 команда отреагировала. Несмотря на поражение, мы запишем этот матч себе в актив. На таком уровне играешь с командой, которая постоянно атакует, постоянно ищет моменты. Думаю, для зрителей матч получился интересным. Очень много атак, моментов, интересных выходов. Было серьезное напряжение. Мне понравилось, как парни на него отреагировали. Думаю, команда сегодня повысила свой уровень.

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8 дебютантов? На таком уровне ты всегда должен понимать, что что-то предложишь сопернику. Моменты у наших ворот – это нормально. Мы тоже создавали. В первом тайме было много удачных продолжений, но мы не совсем удачно их использовали. Во втором было лучше. Миколенко? Думаю, на таком уровне все делают ошибки, бешеная скорость. На своих ошибках надо учиться, мы все его поддержали. Думаю, никому не должно быть стыдно за тот футбол, который мы показали.

Замена Зубкова однозначно повлияла на наш план. В таких матчах нам нужны быстрые футболисты. Зубкова пришлось менять. Мы знаем и ценим Марлоса. Я знаю, что он может дать команде. Он вышел и отработал великолепно. Мы меняли его, потому что понимали, что в середину поля нужен более мобильный игрок. Выровняли середину поля и реализовали свои моменты.

У нас еще есть две игры. Я сказал ребятам, что групповой этап состоит не из одного матча. Теперь надо цепляться за шансы, впереди матч с Северной Македонией. Надо готовиться, есть 5 дней", – резюмировал Шевченко в эфире Великого футбола.

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