"Конечно, расстроены результатом. Вытащили такую ​​игру с 0:2, сравняли. Конечно, обидно проигрывать на последних минутах. Но ничего страшного, у нас еще есть два матча. Если мы проведем их с такой же самоотдачей, как сегодня, уверен, что мы без проблем сможем получить очки.

Нидерланды – Украина – видео голов

Будем говорить так: нужно понимать, где мы играли, против кого играли. Мы играли на выезде против Нидерландов – одной из лучших сборных в мире. Конечно, было тяжело. Они владели преимуществом. Но это не была игра в одни ворота. У нас были моменты, которые мы могли реализовывать в первом тайме.

По эмоциям трудно сейчас судить об игре, потому что 0:2, 2:2, в конце проиграли. Трудно что-то говорить по игре. Думаю, завтра спокойно сядем и разберем игру с тренерским штабом, нам укажут на наши ошибки. Будем двигаться дальше", – заявил Ярмоленко в эфире Футбол 1.

Кроме Нидерландов, в группе С команда Андрея Шевченко соревнуется еще с Австрией и Северной Македонией. После первого тура "сине-желтые" расположились третьими в турнирной таблице.

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