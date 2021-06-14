Защитник Дензел Дюмфрис стал лучшим игроком поединка между Нидерландами и Украиной (3:2).

Нидерланды – Украина – видео голов

25-летний футболист ПСВ забил решающий гол в матче, замкнув навес с левого фланга от Аке. В прошлом сезоне Дензел провел 41 поединок, в которых отметился 4 голами и 9-ю ассистами.

Напомним, на Евро-2020 национальная команда Украины попала в группу C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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