Нидерланды – Украина: определился лучший игрок матча
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Главный обидчик сборной Украины забрал себе индивидуальную награду.
завершено
58’ Ваут Вегхорст
85’ Дензел Дюмфрис
Андрей Ярмоленко 75’
Роман Яремчук 79’
58’ Ваут Вегхорст
75’ Андрей Ярмоленко
79’ Роман Яремчук
85’ Дензел Дюмфрис
Защитник Дензел Дюмфрис стал лучшим игроком поединка между Нидерландами и Украиной (3:2).
Нидерланды – Украина – видео голов
25-летний футболист ПСВ забил решающий гол в матче, замкнув навес с левого фланга от Аке. В прошлом сезоне Дензел провел 41 поединок, в которых отметился 4 голами и 9-ю ассистами.
Напомним, на Евро-2020 национальная команда Украины попала в группу C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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