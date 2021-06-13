Стартовый поединок "сине-желтых" на Евро-2020 принимает Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена. Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Украина на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Это третья дуэль нашей сборной против "оранжевых" и первая официальная. В 2008-м Украина разгромно проиграла на выезде. Через 2 года дома сыграла вничью. Команда Шевченко стремится сломать традицию провалов на чемпионатах Европы и впервые в истории пройти групповой этап. Однако первый соперник – на бумаге откровенный фаворит нашего квартета, который еще и играет в родных стенах.

Нидерланды – Украина: составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020

Оценки за 1 тайм матча Нидерланды – Украина от SofaScore

Безумное начало. Яремчук и Зубков долго кружили в штрафной хозяев, но так и не пробили. Зинченко обрезал Сидорчука неудачным пасом назад. Капитан Динамо не смог подчистить. Нидерланды перехватили и выбежали во взрывную контратаку. Бущан выручил после мощного удара Депая. Ярмоленко врывается во владения "оранжевых", острый прострел завершается угловым. Уничтожают нашу оборону на 6 минуте. Вейналдум беспрепятственно пасует метров с 10. Дюмфриса уже способен накрыть только Бущан – героический сейв динамовца. А теперь эта убийственная связочка уже разыграла обратную комбинацию. Новичок ПСЖ снова свободно пробивал – выше.

Нидерланды – Украина – видео голов

Средние позиции игроков сборной Украины в 1 тайме

Требует команда де Бура пенальти. Снаряд попал в руку Малиновского, это очень случайный момент, нет оснований ставить 11-метровый – убежден немецкий судья Брых. Руслан получил кучу свободного времени в центре, но очень неудачно пробил издалека. Нервный выстрел стал первым для Украины за 10 стартовых минут, если не учитывать слабую попытку Ярмоленко после углового. А вот здесь просто кошмар. Зубков, ключевой вингер в последних матчах, серьезно травмировался. Уже на 13 минуте выходит Марлос. Яремчук получил блестящее возможность для удара рабочей левой. Вышел легкий пас в руки голкиперу. Грустно.

Средние позиции игроков Нидерландов в 1 тайме против Украины

Завел публику в Амстердаме Миколенко. Словно стоячего, эффектно обошел наш защитник Дюмфриса, но с подачей уже похуже: и замешкался, и слишком сильно подал на Яремчука. Роман бросает Ярмоленко в прорыв. Андрей подстраивается под рабочие ногу, но Караваев поддерживает наступление вторым темпом. Однако там Малиновский откровенно разочаровывает. В третий раз за 20 минут вместо своего фирменного удара Руслан выдает невесть что. Такого слабого начала от нашего лидера в сборной и не вспомнишь. Миколенко упал, намекая на удар локтем. Брых не свистнул, Виталий поднялся и благодаря рывку успел накрыть соперника, который уже готовился расстреливать.

Несколько феерических действий Бущана. Сначала ногами прервал опасную атаку, а потом чисто забрал мяч у соперника, который готовился обыгрывать и катить в пустые ворота. Яремчук роскошно пятой выводит Ярмоленко едва ли не во вратарскую. Вингер Вест Хэма попытался нарисовать пенальти, но опытный ван Анхольт сыграл идеально в подкате. Очень долго танцевали украинцы у чужих владений. Ярмола на замахе прибрал защитника и пробил. К сожалению, нерабочая права подвела. Несильный удар в руки киперу. На этом Чемпионате Европы еще не было такого открытого зрелищного матча. Прошло полчаса, мы держим удар и отвечаем очень остро. По ударам в первые 35 минут 8:5, по попаданиям в створ 2:2.

Депай забрасывает, Вейналдум пробивает на подборе с лета (Зинченко, эй, твой игрок!), а там еще и рикошет был. Бущан отменяет шедевр таким сейвом, что не позволяет добить. Марлос медленно так смотрит кино, как Дюмфрис врывается из-за его спины. Везет Украине, что не попадает защитник Нидерландов с 5 метров. И снова Малиновский губит перспективную атаку. Хотел пробить, вышел пас куда-нибудь поближе к угловому флажку. Марлос на Яремчука, очередная почти золотая пятка Романа. Ярмоленко поддерживает еще красивее, но не может переиграть Стекеленбурга в ближнем бою. Наша лучшая парочка в атаке делает все идеально, пока не доходит до последнего удара. Без фарта в обороне не обошлось, но команда Шевченко сохраняет шансы на приличный результат.

Хозяева увеличивают давление на старте 1 тайма. Миколенко неудачно останавливает мяч. Бущан прерывает прострел, Вейналдуму снова и снова никто не мешает (Сидорчук не успевает накрыть). С 5 удара попадает экс-звезда Ливерпуля в сетку. Вегхорст пробивает без помех. Депай так же пасовал в полном одиночестве. "Оранжевые" будто имеют численное превосходство в каждой зоне. Падает Миколенко в своей вратарской, сигнализируя фол. Матвиенко сбрасывает под удар, Вегхорст расстреливает. После просмотра VAR Брых не меняет свое решение.

Провального Марлоса, который совсем не страховал Миколенко, заменил Шапаренко на 64 минуте. И здесь мы проснулись. Первый удар Украины после перерыва лишь на 73-й. Зинченко сначала убил темп атаки, а затем откатил Яремчуку. Отчаянная попытка без проблем для вратаря. Но это была лишь репетиция. Яремчук собрал у себя игроков и откатил Ярмоле. Шедевральный крученый удар в девятку! Как же изменил игру Шапаренко за свои первые 10 минут. Почему же так поздно, господин Шевченко? Или ничего не поздно, как оказывается. Бог мой. Яремчук замыкает подают Малиновского – 2:2, мы за 4 минуты переворачиваем абсолютно все!

Аке позволяют спокойно подать. Дюмфрис перепрыгивает Зинчненка, Матвиенко, как Забарный в предыдущем голевом эпизоде, не выдерживает линию офсайда. Эх, как же жаль терять такую волевую ничью...Первая желтая в нашем матче лишь на 90+3. Сидорчук сбил де Йонга. Какая же битва. Украина с достоинством проигрывает – все решают довольно детские ошибки обороны и Зинченко, неудачная первая замена Шавченка и дуэль Миколенко с 25-летним Дюмфрисом.