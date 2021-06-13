Нидерланды и Украина встречаются в 1 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды – Украина.

Стартовый поединок "сине-желтых" на Евро-2020 принимает Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена. Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Украина на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Это третья дуэль нашей сборной против "оранжевых" и первая официальная.

Нидерланды – Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2020

"Оранье" сумели открыть счет на старте второй половины. Миколенко провалился на своем фланге, пошел прострел, который прервал Бущан, но в штрафную зону ворвался Джорджиньо Вейналдум и вколотил мяч в девятку.

Видео гола Вейналдума:

А на 59-й минуте нидерландцы удвоили свое преимущество. Ваут Вегхорст прекрасно сориентировался после неудачного приема Миколенко и пробил Бущана с нескольких метров.

Видео гола Вегхорста: