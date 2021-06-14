Кристиан Эриксен поздравил фанатов, которые пришли под стены больницы поддержать лидера сборной Дании. Полузащитник Интера выглянул в окно и выглядел довольно бодро.

"Эриксен был мертв в определенный момент", - врач сообщил шокирующие подробности спасения лидера сборной Дании

Напомним, ключевой игрок сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс.

В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

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