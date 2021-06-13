Англия и Хорватия – фавориты группы D. Очный поединок сразу проэкзаменовал готовность команд. Они встречались в полуфинале ЧМ-2018, тогда сильнее оказались хорваты. У Златко Далича основной состав с тех пор не очень изменился. На авансцене те же герои. Совершенно новое лицо только слева в обороне – фланг доверили юному Йошко Гвардиолу.

А вот Гарет Саутгейт за три года серьезно реформировал и игру, и состав. Имея роскошный подбор исполнителей, тренер позволил себе оставить в запасе Рашфорда, Хендерсона, Шоу и Грилиша, а также дать время на восстановление еще нескольким звездам. Англия вопреки прогнозам вышла на игру в схеме с четырьмя защитниками.

Все рисковые решения Саутгейта оправдали себя

Наставник "трех львов" принял ряд противоречивых решений. Во-первых, на левый фланг обороны поставил номинального правого фулбека Триппьера, а не Шоу. Киран отыграл сильно: принимал активное участие в розыгрыше мяча, находил свободные коридоры и вырезал классные вертикальные передачи на Стерлинга и Маунта. С его аута Англия создала лучший неголевой момент, когда Фоден пробил в штангу.

Второе неоднозначное решение – выбор Стерлинга вместо Рашфорда. Рахим не очень хорошо завершал сезон, но получил полное доверие в сборной. И отблагодарил за это. Вингер Манчестер Сити постоянно обострял, шел в обводку, обменивался позициями с Маунтом. В начале второго тайма Стерлинг мастерски открылся на острие атаки и забил победный гол!

Англия – Хорватия – видео гола

Главная неожиданность от Саутгейта – появление Филлипса в центре поля. Хавбек Лидса выиграл конкуренцию у Хендерсона и Беллингема. Калвин давал хорошую динамику, выиграл много единоборств и грамотно поддерживал атаку вторым темпом. Еще в первом тайме он дважды стрелял по воротах. Это на два удара больше, чем было у Кейна. А после перерыва Филлипс разогнал голевую атаку, проскочил двух и прекрасно ассистировал Стерлингу. Игрок матча!

В судне вице-чемпионов мира две пробоины

Хорватия до сих пор солидная, Модрич до сих пор отлично руководит игрой, но команда постарела. Когда Англия включала высокий темп (на старте встречи и после гола) – "клетчатые" плыли. Они не успевали за Маунтом и Стерлингом, проигрывали в скорости Филлипсу, пускали соперника в свою штрафную площадь.

Наибольшую тревогу вызывал Гвардиол. 19-летний Йошко не справлялся с контролем левого фланга, теряя свою зону. Ничего удивительного – приоритетной позицией Гвардиола является центр обороны, а за сборную до сегодня он провел лишь один матч. В моменте с пропущенным голом Йошко ошибся, неудачно прыгнув в подкат. Все могло завершиться еще хуже, если бы Фоден, который играл в той зоне, активнее нагружал оппонента работой.

Хорватии после слабого старта удалось стабилизировать игру и даже попробовать себя в позиционной атаке. Однако моментов почти не было, сказывалось отсутствие номинального центрфорварда. Ребич, Перишич и Крамарич коллективно атаковали штрафную, но качественно завершить не могли. После хорватских ударов мяч летел мимо ворот или становился легкой добычей Пикфорда. Петкович появился лишь на последние 15 минут.

Фавориты начинают скромно

Италия прекрасно стартовала на Евро, а вот Бельгия вчера в экономном режиме переиграла россиян и оставила свои козыри в тени. Англия и Хорватия (действующий вице-чемпион мира также претендует на высокие места на Евро-2020) последовали примеру "красных дьяволов". Уэмбли увидел средний футбол, никто не рвал жилы.

Англия создала больше моментов. Англия создала лучшие моменты. Но 60% из них – со стандартов. Из другого, кроме гола, можно вспомнить разве что шанс Кейна, который с острого угла не попал в цель и ребрами заехал в штангу. У хорватов вообще не было ни одной явной голевой возможности, только суетливые удары.

В конце концов, Англия и Хорватия должны спокойно выходить в плей-офф. Впереди матчи против Чехии и Шотландии. "Трем львам" спокойнее – после сегодняшней победы в них уже есть 3-очковый гандикап.

Бельгия экономно расправилась с Россией на Евро-2020 – футбольное самоубийство от команды Черчесова