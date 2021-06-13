Главная звезда сборной Северной Македонии вписал свое имя в историю турнира.

Форвард Дженоа Горан Пандев забил в ворота Австрии и занял второе место в рейтинге самых возрастных авторов голов в истории Евро.

Англия – Хорватия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Македонию исполнилось 37 лет и 321 день. Рекордсменом по этому показателю остается австриец Ивица Вастич (38 лет и 257 дней), он забивал полякам на Евро-2008.

Также Пандев самым старшим полевым игроком в истории турнира, который впервые сыграл на Евро.