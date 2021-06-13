Австрия – Северная Македония: Пандев стал вторым по возрасту автором гола в истории Евро
21:33 - Читати українською
Главная звезда сборной Северной Македонии вписал свое имя в историю турнира.
завершено
18’ Штефан Лайнер
78’ Михаэль Грегорич
90’ Марко Арнаутович
Горан Пандев 27’
18’ Штефан Лайнер
27’ Горан Пандев
78’ Михаэль Грегорич
90’ Марко Арнаутович
Форвард Дженоа Горан Пандев забил в ворота Австрии и занял второе место в рейтинге самых возрастных авторов голов в истории Евро.
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Македонию исполнилось 37 лет и 321 день. Рекордсменом по этому показателю остается австриец Ивица Вастич (38 лет и 257 дней), он забивал полякам на Евро-2008.
Также Пандев самым старшим полевым игроком в истории турнира, который впервые сыграл на Евро.
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