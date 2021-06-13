"Сегодня мы завершили процесс переговоров, пожали руки и подписали с бразильским атакующим полузащитником Педринью контракт сроком на 5 лет. Возлагаю на него большие надежды и сделаем все, чтобы игрок развивался и прогрессировал в нашем клубе.

Шахтер объявил о трансфере Педриньо

Я уверен, этот молодой талантливый футболист прекрасно впишется в стиль игры нашей команды, поможет Шахтеру одержать много ярких побед и завоевать новые трофеи. Добро пожаловать в Шахтер", – написал Палкин в своем Facebook.

Заметим, 23-летний бразилец стал вторым самым дорогим приобретением "горняков" за всю историю. Шахтер заплатил за Педринью 18 млн евро Бенфике. В прошлом сезоне за "орлов" хавбек провел 31 матч, в которых отметился лишь голом и четырьмя результативными передачами.

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